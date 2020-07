Contrasto alla Xylella ma anche intervento su frantoi ed olivicoltori. Rivendica con orgoglio l’attività realizzata a livello nazionale il Ministro dell’Agricoltura, la pugliese Teresa Bellanova, in visita nella sua terra quest’oggi per un tour nella BAT che è partito da Canosa stamattina all’interno dell’azienda Farmalabor prima di spostarsi ad Andria nel cuore della produzione olivicola nazionale. Auspico che la regione applichi rapidamente le norme nazionali su queste tematiche, ha spiegato il Ministro Bellanova in visita al frantoio Oliveti d’Italia nel comune federiciano, annunciando anche importanti misure per l’agricoltura per cui c’è già il via libera.

In Puglia la prossima competizione elettorale vedrà Italia Viva, il partito di riferimento del Ministro Bellanova, in campo con Ivan Scalfarotto che sfiderà anche il Presidente uscente Michele Emiliano. Una decisione che trova basi anche sulla necessità di dare alla Puglia un buon governo, come spiega il Ministro.

Il servizio completo con l’intervista su News24.City.