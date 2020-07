«Il piazzale antistante la chiesa San Luigi a Castel del Monte, che viene messo a servizio di tutti i fedeli che si recano per la santa messa o le funzioni liturgiche, viene anche utilizzato da privati che soprattutto ora con il caldo, cercano refrigerio nella zona del Castel del Monte e sostano nel piazzale della chiesa che, seppur privato, viene messo a disposizione della gente che ogni sera lo occupa con tavolini e sedie. Vogliamo mostrarvi, attraverso queste immagini, le condizioni in cui viene lasciato tale luogo. È un indecenza e una una vergogna!».

E’ la nota dei don Riccardo Agresti, parroco della chiesa San Luigi a Castel del Monte. «Costa tanto essere civili e prendere la propria immondizia e mettersela in macchina?

Allora io chiedo, anche al Commissario Prefettizio di Andria, Dott. Gaetano Tufariello, di poter inviare tutte le sere, in questo periodo estivo, delle pattuglie che controllino questo territorio, spesso abbandonato a se stesso. L’utilizzo di questo luogo viene concesso in maniera libera è gratuita però chiediamo, in cambio, la pulizia e la civiltà. Se ciò non dovesse avvenire, saremo costretti a chiudere quest’aria, che è privata, e riservarla al solo utilizzo della parrocchia.

Ricordiamo che tale luogo e spesso utilizzato soprattutto da turisti che trovano, in questa area, l’unico luogo gratuito in cui parcheggiare le auto. Ci dispiacerebbe fare questo perché a pagarne le spese sarebbero anche tante persone che non hanno colpe ma che invece si comportano in modo garbato e civile. È una vergogna che chi si reca, soprattutto in questo periodo, a visitare il nostro Castel del Monte, il nostro orgoglio, si trovi ad ammirare questo scempio. È una vergogna per la nostra città.

Chiediamo alla nettezza urbana di essere maggiormente presenti in questo luogo. Chiediamo che ogni giorno possano essere svuotati i bidoni perché questo non diventi l’alibi per gettare immondizia per terra. Non è tollerabile l’inciviltà».