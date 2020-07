Una vera e propria bomba d’acqua con oltre 60mm di pioggia caduti in meno di un’ora, strade impraticabili e garage allagati. E’ quanto accaduto tra le 13 e le 14 ad Andria con una perturbazione che ha colpito in particolare il centro città e le campagne verso Castel del Monte. La perturbazione ha colpito anche la città di Barletta ma in modo meno violento. Nel solo territorio di Andria, in circa un’ora, sono caduti oltre 60mm di pioggia secondo i primi dati forniti dai dati in telemisura in tempo reale dalla Protezione Civile della Puglia.

In particolare proprio sulle campagne andriesi si è abbatuto un vero e proprio nubifragio che ha reso impraticabile la Strada Statale 170 tra Andria e Castel del Monte mentre stessa sorte è capitata alla ex SS98 nei pressi di via Canosa. Diverse anche le strade cittadine completamente allagate assieme a numerosissimi garage. Non si contano le segnalazioni a Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

