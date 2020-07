In fiamme questa mattina poco dopo le 8, un mezzo della ditta che si occupa della raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Andria e cioè la “Sangalli”. Il mezzo, utilizzato per la pulizia meccanica delle strade, si trovava in via Corato quando, per cause in corso di accertamento, probabilmente un guasto meccanico, ha cominciato a bruciare. Immediata la reazione degli operatori a bordo del mezzo che, capito il pericolo, sono scesi dal camion ed hanno avvertito Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul posto in pochi minuti assieme ai Carabinieri.

Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza, è stato necessario chiudere completamente al traffico veicolare la trafficata via Corato. Una fitta nube nera si è sprigionata. Completamente distrutto il mezzo e danni importanti anche alla facciata di una palazzina accanto al luogo dove il camion era fermo. Fortunatamente, però, non si registrano feriti. Sull’accaduto indaga la Polizia Locale di Andria.

IL VIDEO DAL LUOGO DELL’INCENDIO