Attivo sul Portale Istituzionale del Comune di Andria, il banner “Portale trasparenza – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”, posto a sinistra in alto di colore verde, che è un ulteriore servizio al cittadino nell’ottica di una maggiore efficienza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, oltre che adempimento ad un obbligo normativo previsto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Nella sezione il cittadino-contribuente potrà trovare con facilità notizie utili, modulistica, link del gestore del Servizio Rifiuti, la ditta Sangalli, e altri link utili; in particolare contiene informazioni su: tariffe e rapporti con gli utenti, raccolta e trasporto rifiuti – lavaggio strade, calendario e orari raccolta, campagne straordinarie, istruzioni per un corretto conferimento, carta della qualità del servizio, percentuale differenziata, calendario e orari pulizia strade, regole per il calcolo della tariffa, variabili per la determinazione delle tariffe, Regolamento TARI, modalità di pagamento ammesse, scadenze per il pagamento, informazioni per omesso pagamento, segnalazioni errori importi, documenti di riscossione online e comunicazioni ARERA.