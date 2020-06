Numeri sempre più confortanti per quel che riguarda l’epidemia da Coronavirus in Puglia. Il consueto bollettino regionale, per la settima volta dall’inizio dell’emergenza, non ha registrato nuovi casi di positività. I 1.454 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono risultati tutti negativi, lasciando invariato il numero di casi totali di Coronavirus che è 4.531. Il percorso più virtuoso è certamente quello della Bat, da oltre un mese senza nuovi contagi e con pochissimi attualmente positivi nelle città di Canosa e Bisceglie.

In Puglia da tre giorni consecutivi non si registrano decessi, il totale dall’inizio dell’epidemia resta fermo a 543. Cala di poco il numero degli attualmente positivi, 147 in tutta la regione. Sono al momento 27 le persone ricoverate in ospedale con sintomi lievi, mentre restano vuote le terapie intensive. Sono 127 i positivi in isolamento domiciliare. Seppur lentamente continua a salire il numero dei guariti, 3841 in totale, solo 6 nelle ultime 24 ore.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/tAiu3