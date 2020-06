Nella giornata di ieri sono stati eseguiti i tamponi faringei per la ricerca del Covid-19 agli operatori della equipe Fondazione Ant, nel territorio della Bat.

«Già dalla metà di marzo eravamo pronti per dare la nostra professionalità al servizio della comunità – afferma il dott. Marco Suriano. Sono stati mesi difficili sapendo di avere le competenze per poter dare tutto l’aiuto possibile pur non potendo farlo. A fronte dell’autorizzazione regionale il mio pensiero è stato rivolto soprattutto a chi, ad oggi, pur mettendo a rischio la propria salute per la tutela della salute dei malati oncologici, non aveva ancora la possibilità di conoscere se fosse portatore asintomatico del virus. A questo punto abbiamo deciso di fare un gesto di solidarietà nei confronti di una fondazione che si prodiga per i pazienti e le loro famiglia dando un supporto assistenziale e morale. Ringrazio il Dipartimento di promozione e Salute del benessere sociale della Regione Puglia per aver accolto la nostra istanza».

Il laboratorio di Analisi Suriano, già accreditato dalla Regione per la sezione specialistica di Genetica e Virologia molecolare, entra a far parte dei 9 laboratori appartenenti alla rete SARS CoV-2 in tutta la Regione Puglia e sarà di supporto per l’Ospedale “Monsignor Raffaele Dimiccoli” di Barletta centro di riferimento Bat per la ricerca molecolare da tampone oro-faringeo del COVID-19.

Il laboratorio Analisi Suriano è in grado di effettuare 400 tamponi al giorno grazie alla strumentazione all’avanguardia di cui è dotato. Il coordinatore sanitario dell’ Ospedale Domiciliare Oncologico (O.D.O.) della Fondazione Ant della BAT, il dott. Aldo Carnicella porta a conoscenza che l’equipe, essendo una delle poche realtà territoriali preposte alla continuità assistenziale per i pazienti fragili, secondo il decreto del Governatore della Regione Puglia ha continuato a lavorare in tutto questo periodo di lockdown, seguendo le linee guida di protezione individuale degli operatori, garantendo ai pazienti oncologici terminali una assistenza domiciliare specialistica continuativa per le loro esigenze rese complesse dalla ridotta possibilità di accesso alle strutture ospedaliere.

L’esame diagnostico donato oggi agli operatori, dal laboratorio di analisi cliniche Suriano di Andria rende evidente il legame della città con la Fondazione Ant, in cui è radicata da tempo con una attiva delegazione storica in via Barletta ed una equipe territoriale sanitaria qualificata e sempre pronta ad accogliere le istanze delle famiglie/pazienti bisognevoli di cure. C’è da dire che in tutto questo periodo ci sono state tante manifestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori e della Fondazione ANT, ricevendo, materiale per la protezione individuale (mascherine, gel igienizzante, guanti, camici monouso…), che hanno consentito di proseguire con regolarità tutte le attività sanitarie (medico, infermieristiche, psicologiche) soprattutto nella fase iniziale.

«Colgo l’occasione – conclude il dott. Aldo Carnicella – per ringraziare pubblicamente il laboratorio per questa possibilità offerta e tutti coloro che hanno sostenuto la Fondazione ANT e che continueranno a sostenere l’assistenza oncologica domiciliare gratuita di ANT, attraverso la partecipazione alle manifestazioni, donazioni liberali e tramite il 5X 1000 indicando il Codice Fiscale 01229650377 nella dichiarazione dei redditi».