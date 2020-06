Si è da poco allentata la morsa dell’emergenza Covid-19, ma i volontari giallociano della Misericordia di Andria non si sono mai fermati. E’ il momento per un primo bilancio di questo importante inizio di anno 2020, ma anche per fare un punto della situazione sulle attività ed i chilometri percorsi dai mezzi dell’associazione in tutto il 2019. Circa 120 i volontari giallociano della Misericordia di Andria che hanno operato con passione e dedizione sia nei quattro mesi di emergenza in ausilio delle istituzioni e soprattutto della popolazione e sia nello scorso anno. Sono 70, invece, i giovanissimi ragazzi aderenti al movimento giovanile G.Emme ed impegnati anche loro in alcuni servizi.

La Confraternita andriese continua dunque il suo percorso di crescita che prosegue dal 1992. In piena emergenza da Covid-19, infatti, la Misericordia di Andria ha festeggiato, in tono minore, i suoi 28 anni di attività al servizio del territorio. Nel solo 2019 sono stati 209mila i chilometri percorsi dai mezzi dell’associazione con 572 chilometri giornalieri sia per le attività di emergenza urgenza del 118 che per servizi sanitari secondari, trasporti nazionali ed internazionali, maxiemergenze, servizi di protezione civile ed accoglienza. In totale sono oltre 16mila gli interventi compiuti con 47 interventi al giorno. Importante anche il lavoro dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” che, nelle diverse specialistiche ha offerto gratuitamente alla popolazione oltre 300 prestazioni sanitarie ai meno abbienti.

Di grande rilevanza anche l’attività svolta nel corso dei quattro mesi di emergenza sanitaria a seguito dell’apertura del COC di Protezione Civile nella Città di Andria. Circa 30 i volontari impegnati quotidianamente a disposizione delle istituzioni, Regione Puglia, Comune di Andria ed ASL BT, al lavoro per effettuare tutte le attività di supporto. Attività di centralino per il numero verde attivato dal Comune di Andria, un migliaio i buoni spesa consegnati (poco più di 40 al giorno) alle famiglie andriesi oltre allo stesso numero di spese solidali consegnate sia con risorse proprie che all’interno del progetto del Banco Alimentare. Nei weekend di aprile una squadra composta da 5 volontari si è dedicata anche al pattugliamento del territorio in supporto delle forze dell’ordine mentre sono state diverse le giornate dedicate alla distribuzione dei tablet per gli studenti della Scuola Rosmini. Misurazione della temperatura e primo intervento anche presso il Mercato settimanale di Andria, il Tribunale di Bari e l’Aeroporto di Bari-Palese. Squadre di volontari della Misericordia di Andria sono state impegnate anche nell’attività di trasferimento di pazienti dalla RSSA di Minervino Murge all’Ospedale di Canosa oltre all’evacuazione completa della RSSA San Giuseppe di Canosa. A questo vanno aggiunte le costanti ed importanti attività dell’emergenza urgenza con autisti e soccorritori volontari giallociano impegnati sulle due ambulanze e l’automedica che formano le postazioni di 118 della Città di Andria. Un volontario con un mezzo della Misericordia di Andria è stato anche impegnato in Lombardia tra Bergamo e Brescia in supporto alle istituzioni locali.

“Un impegno straordinario che continua a crescere anno dopo anno – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – e per il quale non possiamo che ringraziare di cuore tutti i nostri volontari. La Misericordia è una grande famiglia e credo che istituzioni e cittadini debbano comprendere con forza l’importanza del mondo del volontariato e del terzo settore che con gratuità è sempre disponibile in ogni azione al servizio della comunità. La speranza è che non ci si dimentichi di noi e di tutte le altre realtà di questo genere”.