Di rientro in città dalla campagna perde il controllo della sua vettura e termina la sua corsa con l’auto ribaltata. È accaduto ad Andria attorno alle 15,45 sulla SS170 nel tratto che collega la città federiciana al Castel del Monte.

L’unico occupante della vettura, un uomo di 40 anno andriese, è stato immediatamente soccorso dall’intervento di una equipe sanitaria del 118 di Andria che ha stabilizzato l’uomo sul posto prima di trasportarlo al Pronto Soccorso del “Bonomo” in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi ed in supporto i Carabinieri.