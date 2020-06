Risale leggermente la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia. Dopo due giorni consecutivi senza casi, l’ultimo bollettino regionale ha infatti registrato 4 nuove positività: 2 riferiti a residenti nella provincia di Brindisi, 1 in quella di Bari, e 1 fuori regione.

Il totale dei casi di Coronavirus in Puglia sale quindi a 4.519, in quanto dal database regionale è stato eliminato un caso della provincia di Foggia.

Sono 306 gli attualmente positivi in tutta la Regione: 271 sono in isolamento domiciliare, 35 ricoverati in ospedale. Nella giornata odierna sono stati accertati due decessi nella Bat dove da 23 giorni non si registrano nuovi contagi e il comune di Minervino Murge è divenuto Covid-free. Basso il numero dei pazienti guariti nelle ultime 24 ore: 19 per un totale di 3.675. L’auspicio è che le nuove positività odierne non facciano esplodere altri focolai.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/DWWC6