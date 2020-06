Sono state consegnate questa mattina, presso la sede dell’Associazione Onda d’Urto, le 100 mascherine esclusive realizzate e griffate dalla Fidelis Andria con lo scopo di finanziare le attività sociali poste in essere dall’associazione Onlus andriese. Un modo diverso di proteggersi in questa fase cosiddetta 3 dell’emergenza Covid-19. La consegna è stata effettuata dal Direttore finanziario della Fidelis Andria Pietro Lamorte al Presidente di Onda d’Urto Antonio Tragno: «Un’iniziativa pensata in società per dare un segnale in questo momento anche di disgregazione sociale perché ci sono stati momenti davvero difficili – spiega Lamorte – Con questo segnale giochiamo facile in realtà, perché i tifosi andriesi hanno già mostrato sensibilità più volte rispetto ad iniziative benefiche. Quindi abbiamo deciso per la realizzazione e donazione di queste 100 mascherine che sono state già prenotate».

1 of 5

Generosità e voglia di Fidelis che in pochissime ore hanno permesso di terminare le prenotazioni qualche giorno fa delle mascherine con la raccolta di 500 euro interamente devolute in beneficenza per le attività dell’associazione: «In poco più di tre ore sono state prenotate tutte le 100 mascherine e stiamo cercando di capire se è possibile anche prenderne altre visto l’altissimo numero di richieste che ci sono pervenute – spiega Antonio Tragno – Con la Fidelis è un binomio vincente sono infatti parecchi anni c’è questo legame. Un legame che è un gran segno anche per la città e per i malati oncologici che potranno usufruire direttamente di questi fondi raccolti».