Sara la ditta Pastore srl a fornire per i prossimi cinque anni i pasti della refezione scolastica nella città di Andria. Conclusa, dunque, la gara cosiddetta soprasoglia per la concessione del servizio che tante polemiche aveva suscitato negli ultimi anni scolastici.

Una gara in concessione da parte dell’ente comunale per un valore presunto di quasi nove milioni di euro in tutto il periodo e partita a settembre dello scorso anno per concludersi con l’aggiudicazione definitiva arrivata solo oggi. Sulle casse comunali questa concessione dovrebbe pesare, nei cinque anni, per un totale di quasi un milione e mezzo di euro spalmati sui sette esercizi finanziari.

La ditta Pastore di Casamassima ha superato la ditta EP spa di Roma unica altra concorrente per il bando comunale. Il ribasso unico sul prezzo del singolo pasto offerto dalla ditta pugliese è del 4,66% con un costo unitario per le scuole statali dell’infanzia e primarie che sarà di 4,67 euro oltre iva. Il prezzo unitario per i pasti destinati all’asilo nido, invece, sarà di 4,29 euro oltre iva. Nelle stime dell’appalto si contano oltre un milione e seicento mila pasti complessivi tra scuole primarie, scuole dell’infanzia ed asilo nido.