«Ricordate per quante notti vi ho tenuti aggiornati con il bollettino dei nuovi contagiati. Oggi posso darvi un dato positivo e incoraggiante: non ci sono nuovi contagi nella nostra regione. Noi continuiamo a lavorare per una Puglia sicura e il rispetto dei protocolli sarà fondamentale anche in questa fase, come è fondamentale l’attività di monitoraggio che il servizio sanitario regionale sta continuando a portare avanti per tenere tutto sotto controllo». Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del nuovo bollettino che non ha registrato nuovi casi positivi in regione nelle ultime ore.

«Attualmente in Puglia – continua Emiliano – ci sono ancora 557 persone positive al Covid, delle quali 75 ricoverate in ospedale. 3426 sono le persone guarite. Ovviamente dobbiamo continuare ad essere prudenti, osservando tutte le regole per far sì che non ci siano nuovi focolai e che la curva dell’epidemia non risalga più».