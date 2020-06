Sarà giovedì 11 giugno la convocazione del nuovo tavolo tecnico per cercare delle soluzioni al problema svolgimento del mercato del lunedì ad Andria.

Nei giorni scorsi, infatti, c’è stata la richiesta di riattivazione di un tavolo tecnico da parte di alcune associazioni di categoria, in particolare Casambulanti ed Unionecommercio, per provare a trovare idee condivise con l’amministrazione commissariale per lo svolgimento del mercato settimanale ancora fermo dopo il lockdown. Un problema che riguarda oltre 500 ambulanti e che ha visto il coinvolgimento diretto anche della Prefettura di Barletta Andria Trani, come accaduto nella vicina città di Eraclio, dove il mercato del sabato è regolarmente ripartito.

Un problema di cui ci siamo ampiamente occupati e che vede al momento le parti molto distanti tra di loro anche a causa dell’ultima notizia che riguarda i lavori di interramento della ferrovia in fase di partenza già da agosto. Tra le nuove norme Covid-19 e le aree che saranno interessate dal lungo e complesso cantiere, trovare una soluzione condivisa per ripartire in tempi brevi appare davvero complesso.

Le organizzazioni di categoria chiedono tuttavia il rispetto del “diritto al lavoro” per centinaia di lavoratori e concessionari di posteggio.