Il Gruppo Clean Up Italia organizza, assieme alle 55 associazioni che lo costituiscono, in 55 città diverse, un “weekend green”: un’ondata verde di persone, da Nord a Sud impegnata a pulire aree con rifiuti abbandonati.

Ad Andria sarà come sempre l’associazione “3Place” ad organizzare un clean up, previsto per domenica 14 giugno presso il piazzale della scuola “Montessori”, nel quartiere di via Castel del Monte. Si partirà alle ore 9.00 con la pulizia della vegetazione e raccolta rifiuti.

Chi vuole partecipare porti con se guanti e mascherina.