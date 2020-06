E’ stato consegnato giovedì scorso, 4 giugno alla sottosezione Unitalsi di Andria, in collaborazione con la PMG Italia SpA e con il patrocinio del Comune di Andria, un pulmino attrezzato con pedana per il trasporto di disabili e persone con difficoltà motorie, sia nei luoghi di cura e ricovero che in quelli di aggregazione e svago. Il veicolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito, per la durata di due anni (rinnovabili), dall’azienda bolognese PMG Italia nell’ambito del progetto “Mobilità garantita” in favore dei soggetti più deboli, dei disabili, degli anziani e di tutti coloro che sono impossibilitati a spostarsi autonomamente. Il rinnovo del comodato d’uso e dunque la concessione del veicolo, è stato reso possibile soprattutto grazie all’impegno di oltre venti aziende di imprenditori e professionisti della città di Andria, i quali hanno mostrato ancora una volta profonda attenzione in materia di solidarietà.

A causa dell’emergenza Covid-19 e delle misure anti-contagio, la consegna del pulmino è avvenuta solo due giorni fa, quando invece era programmata nelle prime settimane dell’anno, e non c’è stata alcuna cerimonia ufficiale e nè il coinvolgimento della cittadinanza, per evitare assembramenti; per la stessa ragione, gli imprenditori aderenti al progetto non hanno partecipato alla consegna. Hanno presenziato, per la sottosezione cittadina dell’Unitalsi, la presidente avv. Angelamaria Cannone, l’avv. Gianni Zingaro, il consiglio direttivo e l’assistente spirituale don Sabino Troia; presente anche una delegazione della PMG Italia che ha consegnato il veicolo in comodato gratuito, rinnovando la durata biennale della concessione avvenuta ad ottobre 2017 e scaduta ad ottobre 2019. Il pulmino servirà per tutte le iniziative della sottosezione di Andria, in particolare per il trasporto: in diverse occasioni, grazie al prezioso contributo dei volontari, l’Unitalsi cittadina ha garantito il trasporto fuori regione per ricoveri a persone che non potevano affrontare viaggi in auto o in treno.

Nei prossimi giorni, saranno consegnati attestati di ringraziamento agli sponsor che hanno partecipato al progetto.