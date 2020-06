Il lockdown e l’emergenza sanitaria ancora in atto, ci avrebbe dovuto lasciare in eredità alcuni semplici e banali concetti: in primis ai cittadini un maggiore e più spiccato senso civico, necessario sia per tutelare se stessi che per proteggere gli altri. Ma avrebbe dovuto anche insegnare alle istituzioni che ogni decisione ed ogni processo di sviluppo vanno governati e non lasciati a mere azioni spot. Ed allora torniamo ad occuparci di Andria dove queste due considerazioni si scontrano nuovamente con la realtà: siamo in Piazza Duomo, quello che sarebbe dovuto esser il salotto nel cuore del centro storico della città. A padroneggiare in questo luogo c’è senza dubbio l’antica Cattedrale ma non solo: in basso però questa mattina uno stuolo di rifiuti abbandonati a margine di un lungo e caldo sabato sera. Le bottiglie di vetro la fanno da padrona, assieme a bicchieri di carta e di plastica oltre a carte e cartacce. La maggior parte di questi rifiuti sono stati rinvenuti questa mattina anche all’interno della cancellata che delimita l’accesso alla Cattedrale cittadina. L’amara scoperta proprio stamane all’apertura del luogo di culto che di lì a poco avrebbe ospitato i fedeli. Accanto, nella parte posteriore, in via Vaglio, l’urinatoio e non solo a cielo aperto anche questo pomeriggio. Disprezzo totale dei luoghi, ancor di più dei luoghi di culto, disprezzo per le normalissime regole di civiltà, disprezzo per la propria città. La pulizia esterna di questi generosi lasciti è stata affidata naturalmente alle pazienti mani di chi si occupa di tener viva e custodita la Cattedrale cittadina.

Uno scempio, non ci sono altre parole, ma qui interviene anche un secondo fattore di cui abbiamo parlato: la totale assenza delle istituzioni. Quella piazza è stata già al centro di numerose denunce: l’ultima è stata nei giorni scorsi, in piena emergenza Covid-19 ed ha previsto la decisione di transennare l’intera piazza lasciandone un piccolo spazio di camminamento per permettere comunque il transito. Una decisione apparsa sin da subito piuttosto inutile anche perché i controlli serrati dei primi giorni hanno lasciato il passo ad un controllo molto più dolce e meno insistente. In quello che è comunque diventato un centro della movida cittadina ci sono pochissimi e piccoli cestini porta rifiuti, nessuno per differenziare. Non vi sono azioni di pulizia specifica soprattutto dopo i giorni festivi o nei weekend, non c’è più un attento controllo. Questo toglie poco allo scempio lasciato o all’utilizzo degli spazi come bagni pubblici, però arricchisce la tesi che probabilmente se l’istituzione avesse già da tempo governato questo processo di cambiamento del centro storico e di quella piazza probabilmente oggi avremmo meno denunce di questo genere e più attività commerciali aperte.