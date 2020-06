«L’emergenza covid-19 ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un evento particolare nella nostra storia che lascerà segni per molto tempo. Non è stato facile assistere e soddisfare le esigenze degli ammalati andriesi e delle fasce più deboli, ma grazie all’impegno profuso in sinergia da associazioni, cittadini e imprenditori, abbiamo potuto far fronte ad alcune problematiche pratiche, come per esempio poter donare mascherine ai nostri amici pazienti oncologici di Andria, donare all’ospedale di Andria (continueranno nei prossimi giorni la distribuzione in reparti non ancora contattati), all’ematologia di Andria mascherine FFP2, gel igienizzanti e camici monouso e infine abbiamo potuto garantire ad alcune famiglie appartenenti al primo circolo didattico “Oberdan-Don Tonino Bello” un periodo di connessione facendoci carico del costo. Durante questa pandemia si sono consolidate e strette nuove collaborazioni, una delle quali con un’azienda al 100% andriese che opera sul mercato dell’energia e gas, la “Società Energia Italia”, che ci ha dato un grosso contributo e uno slancio per sopperire alle varie richieste nei mesi di marzo e aprile». Interviene così, in una nota, il Direttivo di Onda d’Urto.

«Grazie a “Società Energia Italia”, con sede operativa ad Andria, daremo vita ad un nuovo progetto garantendo così una prosecuzione di partenariato tra loro e Onda d’Urto – Uniti contro il Cancro ONLUS denominato “BOLLETTA SOSPESA”, un’azienda e una associazione, 100% andriese, per le famiglie andriesi in povertà energetica. L’intervento permetterà di sottoscrivere un’offerta riservata e di liberare liquidità per altri fabbisogni di prima necessità. Sarà garantito agli utenti gas e luce di “S.E.I.” uno sconto sulle forniture future di gas e luce, non solo a clienti storici, ma anche a quei clienti che sottoscriveranno un contratto nei giorni a venire. A breve saranno resi pubblici i criteri di assegnazione di questi voucher e i punti di ascolto con numeri di telefoni dedicati.

Il progetto è esteso a tutti i cittadini andriesi che vogliono sostenere la nostra iniziativa. Per ogni contratto sottoscritto S.E.I. destinerà un contributo per alimentare la “bolletta sospesa” e sostenere più famiglie possibili ed un contributo da destinare all’acquisto di DPI per pazienti oncologici andriesi.

Ringraziamo i soci e gli amministratori della “Società Energia Italia” per il sostegno dato alla nostra associazione.

Il Direttivo di Onda d’Urto ringrazia ancora una volta tutti i cittadini e imprenditori andriesi che ci hanno aiutato in questi mesi».