«Questo è il centro Don Pino Puglisi, inaugurato in zona fornaci dall’ex sindaco nel 2015.

Purtroppo il centro, composto da auditorium, campetto polivalente, campo di bocce, spogliatoi e spazio per giostrine, non è mai stato aperto». Interviene così, in una nota, Legambiente Andria, rispolverando la memoria su un argomento ancora all’ordine del giorno.

«Nel 2016 si diceva per un contenzioso tra Enel e Comune, nel 2017 si parlava di inadempienze da parte dell’impresa costruttrice. Al momento quindi la situazione attorno a questo prezioso immobile è molto nebbiosa, è molto chiaro invece il consumo di suolo e di denaro pubblico in una città dai precari conti pubblici. Per noi di Legambiente Andria lo spazio pubblico è prezioso, e sono preziose le nostre periferie».