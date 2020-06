La corsa a sirene spiegate verso il luogo in cui era in atto un furto nella periferia di Andria, un incrocio trafficato ed una vettura che non si ferma. L’abilità di un agente di Polizia che ha evitato guai più seri con una rapida manovra. Lo schianto su alcuni cartelli stradali pubblicitari presenti. E’ il riassunto di una serata più che movimentata anche nella città di Andria. Siamo in via Trani, non sono ancora scoccate le 23 quando l’auto della Polizia di Stato finisce la sua corsa bruscamente sui cartelli stradali.

A centro strada un’altra vettura con a bordo una donna che non si era affatto resa conto dell’arrivo rapido della pattuglia che stava intervenendo su di un furto in atto. Alla fine l’auto di servizio distrutta ma nessun ferito. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri. A quell’incrocio molto trafficato, si segnala comunque il semaforo spento ormai da oltre due settimane.