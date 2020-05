«Altre Regioni hanno già provveduto a riattivare i corsi di formazione professionale, ma in Puglia tutto tace. Eppure, mai come in questo periodo di crisi economica, va rimesso in moto qualsiasi segmento che concorra a fornire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. Pare che la Giunta regionale stia aspettando un provvedimento del governo che distingua, in modo cristallino, la formazione dall’istruzione per riaprire i battenti delle scuole professionali. Ma la formazione è già, evidentemente, un’attività diversa dall’istruzione e ci sono tanti giovani interessati a concludere il percorso intrapreso prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19 per compiere i primi passi della propria carriera». Interviene così, in una nota, il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.

«Parecchie Regioni d’Italia l’hanno già fatto o lo stanno facendo, fissando la data del ritorno in classe: ha iniziato il Veneto, per esempio, ha dato il via alle attività formative senza ricevere eccezioni da parte del governo nazionale, poi è seguita la Campania. Invito, pertanto, l’assessore Leo e il presidente Emiliano ad essere più rapidi e a provvedere alla riapertura dei corsi, con tutte le norme del caso per garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle lezioni».