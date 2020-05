E’ di questo pomeriggio la triste notizia della scomparsa di Padre Michele Critani, 79enne dehoniano di stanza nella Città di Andria ormai da tanti anni e molto conosciuto oltre che per la sua attività religiosa anche per la sua grande passione per la poesia. Ad inizio marzo la scoperta della positività al Covid-19 ed il ricovero a Bisceglie presso il nosocomio “Vittorio Emanuele II” dove è deceduto questo pomeriggio. Da allora, purtroppo, condizioni di salute altalenanti, a causa anche di patologie pregresse, sino al ricovero in terapia intensiva e l’aggravamento arrivato nel pomeriggio di oggi.

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti immediatamente per ricordare la figura di Padre Michele Critani di cui in tanti hanno voluto ricordare la dolcezza e la disponibilità. Molti anche i messaggi che in questi due mesi di malattia hanno accompagnato il ricovero di Padre Michele che proprio lo scorso anno aveva pubblicato una sua raccolta di poesie. Padre Michele oltre agli incarichi all’interno del suo ordine, aveva ricevuto da Mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, quello di vicario episcopale per la vita religiosa della Diocesi di Andria.