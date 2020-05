Verranno distribuiti in queste ore altri buoni spesa a 180 nuclei familiari beneficiari. Sale così a 2631 il numero totale dei nuclei familiari beneficiari della misura di emergenza alimentare, finanziata dal Governo centrale, con risorse per 938.000 euro, cui si sono aggiunti altri fondi regionali. Ai 2631 nuclei sono andati buoni spesa per un valore corrispondente di 1,013 milioni di euro.

Restano ora da esaminare- spiegano al settore Servizi Sociali – le ultime 700 istanze. Alla data del 24 aprile, termine ultimo per presentare le richieste, erano pervenute 5100 istanze, 1252 delle quali respinte perchè non ammissibili. Come si ricorderà la distribuzione dei buoni spesa era iniziata il 7 aprile, tra i primissimi comuni della Bat, e da allora è proseguita effettuata dai volontari delle organizzazioni di Protezione Civile.