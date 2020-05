Lo zero sulla casella dei nuovi contagi nella sesta provincia pugliese resta ben saldo. Nella BAT da lunedì scorso c’è stato un solo caso di positività riferito ad una persona di Minervino. Sono invece nove dal 1 maggio i casi riscontrati in provincia in 17 giorni. Un dato che conferma la decisa decrescita del contagio considerando che nei numeri complessivi la BAT fa segnare 382 positività da inizio pandemia. Nel bollettino regionale del pomeriggio, tuttavia, sono stati inseriti anche cinque decessi registrati in Provincia. Decessi riferiti a diversi giorni fa. Probabilmente c’è anche l’ultimo decesso in ordine di tempo: si tratta di un’anziana paziente, 12esima vittima ospitata all’interno della RSA “San Giuseppe” di Canosa di Puglia. I decessi nella BAT si attestano oltre quota 45.

Buone notizie invece per quel che riguarda le guarigioni. Si svuota sensibilmente l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Ieri il ritorno a casa di un paziente andriese dopo oltre 30 giorni ricovero e circa 40 di malattia mentre sono ben quattro le nuove guarigioni a Trani. Tre negativizzati che erano in isolamento domiciliare ed uno, invece, dimesso dall’Ospedale Covid-19 della BAT. Restano 14 gli attualmente positivi in città di cui solo uno ricoverato mentre altri 13 sono in isolamento domiciliare. Salgono a 10 i guariti e sei purtroppo le persone decedute.