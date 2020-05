Valeria studia farmacia a Santiago de Compostela, Ettore lavora come geologo a Magonza, Alessandra è una restauratrice a Toulone, Marco si occupa di eventi comici a Londra. Sono partiti da più angoli della Puglia – Andria, Barletta e Molfetta – per realizzarsi oltreconfine e il Covid-19 li ha costretti a convivere con restrizioni e una cultura diversa, imponendo nuovi ritmi di vita. Sono i protagonisti di una tappa dello Speciale Telesveva sulla ripartenza in tempi di emergenza sanitaria e da Spagna, Germania, Francia e Inghilterra hanno raccontato il loro quotidiano, tra paure, speranze e adattamenti a nuovi tempi e nuovi spazi. Sopportando anche l’ironia di chi accusava gli italiani di allarmismo.

C’è chi, come Alessandra, è in Francia da 12 anni e chi come Valeria aveva scelto la Spagna a gennaio per completare gli studi. Tempi annullati dal Covid-19. La permanenza tra le mura di casa, le code rispettando le distanze al supermercato, le passeggiate in strade nuove. Un loro presente che coincide con un osservatorio differente, dal quale guardare all proprio Paese d’origine.

Un dialogo a 4 per scoprire che in fondo, ci sono priorità e riferimenti che fanno rima con casa, che non conoscono distanze che tengano.

