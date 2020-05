Mascherine sempre indossate, distanza di almeno un metro sia tra i clienti che tra il personale, adeguata informazione sulle misure di prevenzione, tanta igiene delle mani e guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce. Sono le disposizioni che bisognerà rispettare da lunedì prossimo per la riapertura del commercio al dettaglio in particolare nel settore dell’abbigliamento. Un settore che riparte dopo gli oltre due mesi di lockdown, un settore che punta a limitare i danni di una stagione complicata ma che probabilmente potrà riservare anche qualche sorpresa positiva.

Ecco come ci si sta organizzando in questi giorni di pre-apertura nel centro città ad Andria. Nella sua boutique “Naf” ci ha accolto Marika Paparusso che ha voluto ripercorrere con noi quello che è stato il lockdown ma anche quello che potrà esser il futuro.

