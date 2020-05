Pronti ad entrare nel vivo della cosiddetta fase due dell’emergenza. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani è al lavoro da giorni per monitorare le fasi organizzative che precedono la ripresa delle attività produttive autorizzata dal Governo a partire dal 18 maggio. Fari puntati soprattutto sulla riapertura dei mercati comunali per tutti i settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti) che ieri pomeriggio ha ricevuto il via libera della Regione. Il rispetto delle normative anticontagio, dichiara il prefetto Maurizio Valiante, dovrà essere rigoroso perché venga garantita la sicurezza di operatori e clienti.

Dal 18 maggio via libera anche alle celebrazioni liturgiche aperte alla partecipazione dei fedeli. Il tema è stato affrontato in Prefettura durante l’ultima riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia.

Nella Provincia Bat, come nel resto della Puglia, il calo dei contagi da coronavirus è stato drastico. I numeri ci danno fiducia, conclude il Prefetto Valiante, ma sarebbe un errore abbassare la guardia.

Il servizio.