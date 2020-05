Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. In attesa di tornare alle gare, ma in questo caso c’è ancora da attendere parecchio, Pasquale Selvarolo ha ripreso ad allenarsi.

Il 2020 del ventenne andriese tesserato con l’Atletica Casone Noceto Parma era partito in maniera estremamente positiva ed incoraggiante. Il mezzofondista allenato da Giovanni de Rocco, infatti, ha vinto a Modena la Corrida di San Geminiano, dove un italiano non riusciva ad imporsi da un quarto di secolo, e ha conquistato l’argento nella categoria promesse ai campionati italiani di mezza maratona di Verona, con un superlativo primato personale sulla 21,097 km (1h03’46”, migliorato il precedente record di oltre due minuti). Il suo anno agonistico, poi, è stato stravolto dalla pandemia. Diversi gli appuntamenti annullati. Idem quello che era il suo piccolo sogno, partecipare gli europei di Parigi, cancellati in maniera definitiva. L’obiettivo di Selvarolo per il 2020 resta ora l’europeo di cross a Dublino, in scaletta per domenica 13 dicembre.

