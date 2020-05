Nessun dubbio per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto questa mattina alla trasmissione “Spazio Città” di Telesveva. Parrucchieri ed estetisti potranno tornare a lavorare a partire dal prossimo 18 maggio, esattamente come previsto dall’ordinanza regionale emanata due giorni fa. Rispedisce al mittente, quindi, le polemiche rilanciate dal centrodestra ed in particolare dall’onorevole Raffaele Fitto, che considerano questo provvedimento un mero spot elettorale dal momento che non potrà avere validità senza il via libera ufficiale del Governo.

Per la riapertura di bar e ristoranti, ipotizzata dal Governo per il 18 maggio ma non ancora confermata, Emiliano ha chiesto il supporto degli addetti ai lavori.

Emiliano si dice favorevole anche alla riapertura completa dei mercati purché la loro attività si svolga in completa sicurezza.

Il servizio.