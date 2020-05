«Prendiamo atto dell’egregio lavoro che sta svolgendo il commissario dott. Tuffariello al quale gli segnaliamo che, nei diversi tavoli e confronti avvenuti in questi giorni a palazzo di San Francesco, tra le associazioni non convocate ci sono la “Bat Commercio 2010” e la C.N.A. settore commercio» commenta il presidente Vincenzo Berardino.

Vorrei solo sottolineare che la Bat Commercio 2010 – CNA, oltre che a presentare annualmente i bilanci e le relative relazioni di gestione, ha un numero elevato di associati sia nell’ambito commerciale che in quello artigianale e molti operano sia nel centro storico che nei diversi quartieri della città e quindi non solo sul nostro territorio ma anche in diversi comuni della BAT e della Regione Puglia. Premesso questo, anche noi gradiremmo poter far sentire, in maniera ufficiale, la voce dei nostri associati che vivono quotidianamente sul nostro territorio e che, in questo particolare momento, stanno soffrendo la forte crisi esistenziale.

Come associazioni, siamo soddisfatti della nota rivolta al presidente Emiliano, oltretutto sollecitato dalla direzione regionale CNA, affinché possa intervenire nella questione commercio ambulante, oggi in grande crisi. Per cui siamo d’accordo sull’apertura di un tavolo di crisi del commercio ambulante, anche perché è necessario, quanto indispensabile, iniziare già a parlare del destino di centinai operatori commerciali, dell’annullamento dei pagamenti per l’anno 2020 della TOSAP e dellaTARI, non avendo lavorato in questi mesi e consapevoli delle grandi ripercussioni negative che si abbatteranno sui mercati nei mesi a venire, della nuova area mercatale, necessaria al rilancio dell’attività, ad un serio contributo a fondo perduto su tutte le perdite subite non solo in termini di ricavi ma anche in termini di svalutazione della merce, che saremo costretti a svenderla al miglior offerente.Ecco, di questo vogliamo parlare!

Per quanto riguarda la questione dehors, come associazioni (bat commercio 2010 – CNA) siamo disponibili ad un confronto con le altre associazioni e con l’amministrazione, oltre che a fornire idee su come poter migliorare il lavoro di tantissime attività presenti sul nostro territorio, tra le quali si annoverano molti nostri associati».