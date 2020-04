«Valutare le varie tipologie di nullità, ed eventualmente procedere alle relative impugnazioni dinanzi agli organi competenti»: la Confesercenti Bat mette a disposizione un servizio gratuito per chi abbia bisogno di chiarimenti su eventuali contravvenzioni ricevute in questo periodo di emergenza Covid.

Numerose, infatti, sono le contestazioni di violazione delle norme contenute nei diversi Dpcm, elevate nel corso dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Non tutte le violazioni espongono a sanzioni penali, ma solo quelle che comportano un diretto ed immediato rischio per la pubblica incolumità: in pratica le norme volte a contenere l’epidemia da Covid-19 sono dure ma giudicate necessarie dal legislatore e protette da un apposito sistema sanzionatorio e repressivo. Condotte apparentemente innocue, come l’andarsene in giro senza motivazioni di stretta necessità, possono avere conseguenze gravi ed esporre ad una seria responsabilità amministrativa; rimangono, comunque, fattispecie penali estremamente gravi in caso di violazione della quarantena o di dichiarazione falsa alle forze dell’ordine. Ma è chiaro che ci si può anche opporre nei modi e nei termini previsti, soprattutto se si ritiene di non essere incorsi in violazioni della legge.

Per questo motivo la Confesercenti della Bat ha istituito un importante servizio legato alle problematiche relative ai verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo legato all’emergenza Covid 19: «Per tutti coloro i quali siano stati destinatari di verbali di accertamento, contestazioni, e contravvenzioni da parte di agenti delle Forze dell’Ordine e funzionari di Pubblica Sicurezza – spiega il direttore provinciale della Confesercenti, Raffaele Landriscina – sul territorio locale, regionale e nazionale in relazione a (presunte) violazioni ai vari decreti della Presidenza del Consiglio, Ordinanze regionali e comunali (di cui alla L. 19/2020 ex art. 18 D.Lgs 689/81), la Confesercenti provinciale, unitamente agli avvocati del suo ufficio legale, Tiziana Brunetti e Fiorella Liotta, è a disposizione, a titolo gratuito, per informazioni e richieste chiarimenti sulla tematica esposta, al fine di valutare le varie tipologie di nullità ed eventualmente procedere alle relative impugnazioni dinanzi agli organi competenti».

Per informazioni si può contattare la Confesercenti Bat in via Malcangi, 197 – 76125 Trani, o chiamare la segreteria (0883-888236), [email protected]; www.confesercentibat.it; direttore Raffaele Landriscina 331/6213766; ufficio legale Liotta/Brunetti: 349/3856735, 324/5607472.