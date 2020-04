Domani il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, riunirà in due separate riunioni in videoconferenza i Sindaci della provincia ed i vertici delle Forze di Polizia per l’esame delle novità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica 26 aprile e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile.

Intanto proseguono i controlli delle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani per il rispetto delle misure governative di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Dall’11 marzo scorso, infatti, le persone controllate sono 62.575; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 70 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono 3.298; 1, invece, la denuncia ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungono 6 arresti ed 83 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 8.015, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 77 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni e saranno nuovamente intensificati in occasione del prossimo fine settimana, in concomitanza con il ponte del 1° maggio.