Una protesta spontanea questa mattina a Palazzo di Città ad Andria con gli ambulanti, circa 200 persone, giunte in Piazza Umberto I per far sentire la propria voce in vista della Fase 2 in cui non si parla ancora di riaperture dei mercati: «Così chiudiamo per sempre – spiegano i mercatali – ci sono circa 2000 famiglie andriesi che attendono di poter ripartire. Ci sono migliaia di persone che vivono solo da questo lavoro e lo Stato ci deve tutelare. Chiediamo semplicemente risposte chiare per la nostra sopravvivenza».

Dal sit-in pacifico è emersa l’assoluta necessità per il Comune di Andria e l’intero territorio del nord barese almeno di provare a studiare opzioni di riapertura degli importanti mercati settimanali in sicurezza, una opzione che darebbe un po’ di respiro agli ambulanti. In tre sono stati ricevuti dal Commissario Tufariello che ha raccomandato loro prudenza e soprattutto ha assicurato l’inizio di tavoli di concertazione con una cabina di regia comune per trovare una soluzione condivisa con i comuni del territorio del nord barese.