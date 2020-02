Piano famiglie, Marmo: «Finalmente la nostra proposta è diventata realtà»

«A luglio 2018 il Consiglio regionale approvò la mozione che presentai per l’adozione di un Piano regionale per le Politiche Familiari. Ebbene, seppur con notevole ritardo, la Giunta regionale ha finalmente dato alla luce il documento, frutto di un percorso, stimolato sempre dal sottoscritto, di condivisione con il Forum delle Famiglie. 172 milioni saranno destinati alle misure contenute del documento, che guarda non solo alle famiglie, ma all’esigenza di invertire il trend negativo in cui da troppi anni affoga la natalità in Puglia. Sempre meno coppie decidono di avere un figlio e non perché non lo desiderino, ma perché le condizioni economiche sono così precarie da far desistere i giovani. La legislatura è ormai al termine e chi verrà dovrà attuare il Piano approvato, ma non solo: dovrà immaginarne un altro che si ponga l’obiettivo di ridurre il lavoro precario nella nostra Regione, specie quello delle donne ancora drammaticamente elevato. E’ questa una strada importante non solo per il rilancio dell’economia, ma anche e soprattutto della natalità. “Riempire le culle pugliesi” significa dare un futuro alla nostra Regione e non posso che essere soddisfatto: ho creduto fortemente nello strumento del Piano per sostenere le famiglie pugliesi ed oggi, finalmente, è stato approvato. Gran parte di questo risultato è accreditabile al Forum delle Famiglie, che quasi quotidianamente, con una costanza ammirabile, ha tenuto alta l’attenzione delle istituzioni. Mi auguro che non si perda troppo tempo, come è costume di questa Giunta, per attuarlo».

Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Nino Marmo.