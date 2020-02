La Florigel Pallavolo Andria non si ferma più: schiantato anche il Lucera

Continua la marcia positiva e di vittorie della Florigel, frutto di bel gioco e prestazione individuali di gran livello con gli attaccanti che mantengono alta la percentuale di punti diretti ai quali vanno aggiunte le difese impossibili del libero. Il Lucera prontissimo ad affrontare la Florigel nel derby pugliese ha dovuto arrendersi al sestetto di coach Castellaneta in tre set, con parziali che dimostrano la differenza di efficacia del gioco delle due squadre.

Coach Castellaneta ha potuto disporre dall’inizio gara il sestetto con Cordano in regia e Sette opposto, al centro la coppia Palmisano e capitan Porro, schiacciatori Incampo e Caldarola, libero Utro. Inizio di primo set equilibrato con le squadre che si studiano, equilibrio che si interrompe a metà parziale, la Florigel accelera con una migliore gestione del gioco e vince con il punteggio di 25-19. Secondo set a senso unico con i lucerini ad inseguire la corsa degli andriesi, finale di 25-16. Timida reazione nel terzo del Lucera che si ferma sul muro e sulle difese della seconda linea andriese, gioco punto a punto solo nella primissima fase di set, l’Andria corre solitaria verso la vittoria, parziale di 25-16.

A fine gara il coach Leo Castellaneta dichiara: «Sono molto entusiasta della performance espressa nella gara con Lucera. Quello che più mi soddisfa oltre alla crescita tecnica in battuta e in difesa, è il livello al quale abbiamo giocato e la capacità di mantenerlo nel corso della partita. Credo che la crescita dal punto di vista caratteriale debba andare di pari passo con la crescita tecnica, e sono convinto che possiamo ancora fare dei passi in avanti in tal senso. Per questo motivo c’è da essere sicuramente soddisfatti di ciò che stiamo facendo senza però essere appagati. La strada intrapresa è quella giusta, sta a noi continuare a lavorare sodo per toglierci ancora tante soddisfazioni».

Anche il Direttore Generale, Agostino Paradies esprime la propria soddisfazione: «Complimenti a tutta la squadra che ha gestito la gara tenendo testa alla sfuriata iniziale del Lucera, i parziali dimostrano le differenze dell’efficacia del gioco degli andriesi con il gruppo che gara dopo gara sta mostrando tutto il proprio valore di squadra in tutti i reparti. Importantissimo il lavoro di preparazione e studio delle avversarie del coach che ha permesso la crescita del gruppo, basando il lavoro sul singolo atleta e sulle proprie qualità. Adesso testa alla prossima gara dopo lo stop del campionato per le note vicissitudini di profilassi sanitaria».

La Federazione Nazionale Pallavolo ha sospeso tutte le attività federali fino al 1° marzo, a seguito della necessaria attenzione alla salvaguardia della salute comune e si impegna a monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione alle società. Di conseguenza la prossima gara in calendario prevista domenica 1 marzo a Pineto è rinviata a data da destinarsi.