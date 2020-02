Vento forte ad Andria: cade sbarra del passaggio a livello di via Trani

Come da previsioni il forte vento ha fatto capolino in città con raffiche di oltre 40 km/h e si registrano i primi disagi.

Attorno alle ore 13.00 a causa di una forte raffica la sbarra del passaggio a livello di via Trani si è abbassata causando disagi alla circolazione soprattutto dei mezzi pesanti e degli autobus in un orario complicato per l’uscita degli alunni dalle varie scuole della zona.

Sul posto sono giunti i tecnici di Ferrotramviaria che sono a lavoro per ripristinare la sbarra in posizione verticale.