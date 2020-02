Fidelis, Tarolli si racconta: «Felice di essere ad Andria. Fasano tappa fondamentale per la salvezza»

L’incantesimo si è rotto a Marsicovetere contro il Grumentum Val d’Agri, in uno scontro diretto in chiave salvezza. La Fidelis ha messo fine, dopo tre risultati utili consecutivi, alla propria serie positiva, caratterizzata da un bottino di due vittorie ed un pareggio e dall’imbattibilità della porta, coincisa con la presenza tra i pali dell’ultimo arrivato, Stefano Tarolli.

Dopo il tris di clean sheet consecutivi, sono arrivati i tre gol subiti domenica scorsa. I numeri, con lui in porta, danno però credito alla scelta maturata alla vigilia della partita vinta con il Francavilla in Sinni: rinunciare al portiere juniores ed ingaggiare dal mercato degli svincolati Tarolli, uno che ha militato nel Foggia in serie B e nella Virtus Francavilla in C, ma che è rimasto senza contratto nella prima parte di questa stagione.

Voltare pagina, è l’imperativo categorico per l’Andria. Domenica arriva il Fasano: fischio d’inizio al “Degli Ulivi” previsto alle ore 15. I prossimi avversari non hanno mai vinto nel 2020, ma due settimane fa hanno conquistato la storica qualificazione alla finale di Coppa Italia di serie D. La Fidelis è obbligata a vincere. Salvarsi con l’Andria e magari meritarsi la conferma anche per la prossima stagione. Tarolli ci spera, ma per il momento è concentrato solo sul presente.

Il video a cura di News24.City