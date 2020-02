Fake news e Coronavirus: audio e messaggi su finti contagi

«Non so se sia più cattiveria o ignoranza. Non so cosa pensare. Da ieri sera girano messaggi e audio in cui si dice che abbia contratto il Coronavirus. In un primo momento ci ho riso su, poi ho pensato all’effetto che tale notizia può avere su me stesso e sulla mia famiglia». Sono le parole di Gianni Attimonelli, noto imprenditore andriese da ieri sera bersaglio di una notizia falsa sul suo conto e cioè quella del contagio da Coronavirus. Una cosiddetta fake news o uno scherzo di cattivissimo gusto che può provocare conseguenze ben più gravi della stessa malattia.



«Innanzitutto sto benissimo – ha precisato Gianni Attimonelli – Sia io che i miei familiari e collaboratori godiamo di ottima salute. Voglio rassicurare tutti: non ho sintomi di nessun genere e nessun infermiere in guanti bianchi e mascherina mi ha soccorso! Mi spiace che si speculi in questo modo sulle persone, che si dia adito senza alcun riscontro a notizie false. Se poi qualcuno ha inteso farmi uno scherzo, penso che sia da stupidi scherzare in questo modo, in un momento così delicato per tutti».

L’imprenditore andriese, tuttavia, non ci sta ed ha già annunciato azioni legali nei confronti di chi ha diffuso questa notizia falsa: «Ad ogni modo, provo a prender di buon auspicio e con la dovuta scaramanzia l’augurio ricevuto, riservandomi di tutelare i miei diritti e quelli della mia famiglia qualora si reiteri nella diffusione di tale notizia. Lo faccio per me e per tutte quelle persone più deboli che patiscono per colpa di fake news create ad arte dall’ignoranza altrui».