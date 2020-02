Coronavirus, nuovo vertice in Prefettura con i sindaci della sesta provincia

372 persone infette e 12 vittime: è questo il dato più recente relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia. L’ultimo decesso è quello di un uomo di 70 anni, lombardo e residente in Emilia-Romagna, anche lui con importanti patologie pregresse. Sale dunque quasi di ora in ora il numero dei contagiati a livello nazionale ma nessuno di questi è stato registrato in Puglia, dove è comunque pronta a mettersi in moto la macchina dell’emergenza qualora ci si dovesse trovare di fronte al “paziente 1”, come ribadito dal governatore Michele Emiliano. A confermarlo è anche il direttore generale della Asl Bat, Alessandro Delle Donne, presente, questo pomeriggio, assieme a tutti i sindaci della sesta provincia, ad un vertice convocato in Prefettura per fare il punto sulla diffusione del temuto Covid-19. Al momento la situazione è sotto controllo.

Qualunque potenziale caso di contagio dovesse verificarsi nella Bat sarà trattato secondo un preciso protocollo operativo.

Sotto controllo anche la situazione del rientro di persone dal nord Italia. Nessuna di quelle arrivate nella Bat proveniva dalle zone focolaio.

Il servizio News24.City.