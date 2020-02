Chico Forti, da Andria gesti concreti per la richiesta di giustizia

Chico Forti, ovvero Enrico Forti il velista e produttore televisivo italiano che ormai da vent’anni è rinchiuso in un carcere negli Stati Uniti dopo una condanna all’ergastolo per omicidio. Il 61enne di Trento si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Dopo anni di silenzio diversi programmi televisivi hanno timidamente cominciato ad occuparsi della vicenda del connazionale richiuso negli States, ma sono state le inchieste delle Iene, il noto programma di Italia 1, a sollevare a fine 2019, nuovi e più completi dubbi su quanto accaduto a Chico Forti. Nel frattempo, tuttavia, in Italia si è messa in moto uno spontaneo movimento di opinione pubblica per chiedere una revisione del processo sino ai primi timidi interessamenti anche della diplomazia italiana. Da Andria, quasi per caso, si è avviata una importante operazione di comunicazione che sta coinvolgento alcuni imprenditori andriesi. In particolare Francesco De Lillo che ha voluto coinvolgere proprio la sua azienda che si occupa di comunicazione per dare un supporto al movimento spontaneo per chiedere giustizia per Chico Forti.

E così sono comparsi nei comuni della BAT ma anche in altre città del nord barese, grandi manifesti con l’inequivocabile scritta “Giustizia per Chico Forti”.

Da Andria e più in generale dall Puglia, le attività di promozione si sono propagate anche ad altre regioni italiane e continueranno anche nei prossimi mesi.

L’intervista completa a Francesco De Lillo