Abbandona auto rubata dopo essersi scontrato con un’altra auto e fugge a piedi

Abbandona auto rubata dopo aver impattato contro altra autovettura e si dà a precipitosa fuga a piedi nelle campagne. È accaduto questa sera alle ore 18:30 su Via Canne della Battaglia all’incrocio con la Contrada Mastrottaviano. Una Fiat Cinquecento, risultata rubata e denunciata in data odierna nel vicino comune di Corato, condotta da un giovane rimasto ignoto, al suddetto incrocio si è scontrata contro una Fiat 500 L condotta da un uomo andriese e subito dopo l’impatto è sceso dal mezzo, non più marciante, e si è dileguato a piedi nelle circostanti campagne, abbandonandolo.

Il sinistro per fortuna non ha cagionato lesioni a persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno prestato assistenza all’altro conducente coinvolto, rilevato l’incidente, recuperato il veicolo compendio di furto, caricato su carrogru fatto appositamente intervenire in loco, ed avviato le prime indagini nel tentativo di identificare il malfattore.