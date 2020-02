Derby indigesto per l’Audax Andria, la Nelly Barletta vince 3-0

Una prestazione da dimenticare, ma dalla quale ripartire. Una serie di partite altalenanti per le ragazze dell’Audax Andria, dettata da poca incisività e determinazione: la classifica ora comincia a scricchiolare e la situazione preoccupa e non poco.

L’ultima uscita delle ragazze di mister Licia Romano e Fabio Spescha ha avuto luogo sabato 22 febbraio, in trasferta a Barletta al Palasport “Marchiselli”, contro la Nelly Volley, nel tanto atteso derby della Bat valevole per la 14^ giornata di campionato di pallavolo femminile di serie D.

Alla vigilia già si sospettava una gara non facile per le azzurre, l’avversario si presentava ostico soprattutto nei fondamentali di seconda linea: le ultime tre vittorie consecutive della Nelly ne erano la dimostrazione. L’Audax, reduce da una vittoria sofferta in casa contro il Cerignola, stecca l’approccio al match: primo set, non pervenuta (25-9 per i padroni di casa).



Dal secondo set le ragazze andriesi scendono finalmente in campo e cominciano a combattere, non riuscendo però mai ad imporre il proprio gioco. Tanta fatica per nulla e la seconda frazione si chiude sul parziale di 25-23 per le barlettane.

Una reazione decisiva e prorompente, ma soprattutto caratteriale, giunge al terzo set: le atlete federiciane sono determinate a riaprire la gara e rispondono punto su punto alle avversarie. Riescono addirittura a portarsi in vantaggio e ad arrivare al set ball. Poi l’incredibile.



Una clamorosa svista arbitrale a loro sfavore, riconosciuta ed ammessa anche dalle padroni di casa, nega alle andriesi di chiudere il set e preclude loro la possibilità di cambiare le sorti della partita. Il set si conclude con il parziale di 27-25 e con esso anche le speranze dell’Audax.

Errore arbitrale a parte, è una sconfitta che fa male ma che serve a studiare ed imparare da errori banali e recidivi: la squadra rimane ferma a 18 punti in classifica, scendendo di due posizioni (8° posto). La Nelly Volley Barletta vola al 5° posto con 25 punti.



Il prossimo turno, in programma sabato 29 febbraio, è rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus, infatti la Federazione Italiana Pallavolo, tramite un comunicato, ha deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al 1 marzo compreso.

«Ne approfitteremo per lavorare ancora di più in palestra per poter raggiungere prima possibile la salvezza – ha affermato mister Licia Romano».