“Prevenzione e cura delle patologie mammarie”, medici a servizio della comunità

“Prevenzione e cura delle patologie mammarie”. Questo il titolo dell’incontro tenutosi sabato 22 febbraio ad Andria, nella sede del Partito Democratico. Sono intervenuti il Dr. Nocola Petrarota, chirurgo senologo dell’Ospedale di Andria, la Dr.ssa Annunziata Russo, Radiologa Senologa presso l’Ospedale di Barletta, il Dr. Savino Arbore, Chirurgo Plastico dell’Ospedale di Andria.

«Grande soddisfazione e tanta partecipazione, sopratutto femminile, all’evento organizzato dalla segreteria cittadina», commenta Giovanni Vurchio. «Un sentito ringraziamento ai medici che si sono prodigati, che hanno messo le loro conoscenze e la loro esperienza al servizio della comunità. Sono certo che l’esperienza è importante soprattutto quando si tratta di dover curare una malattia come un tumore, farsi seguire in un centro specializzato è un primo passo decisivo» continua Vurchio.

«Lo dimostrano i numeri: le donne che si fanno seguire nelle Breast Unit, cioè in centri di senologia qualificati secondo ben precisi parametri, hanno il 20 per cento di possibilità in più di sconfiggere la malattia. In questo, la sanità pugliese ha fatto molti passi in avanti», conclude Vurchio.