“Vide ed ebbe compassione”, XII Settimana Biblica Diocesana dal 2 all’8 marzo

Si terrà da lunedì 2 a domenica 8 marzo la XII Settimana Biblica Diocesana, promossa dall’Ufficio Catechistico a sostegno della lettera pastorale del Vescovo Mons. Luigi Mansi “Si prese cura di lui” che offre una lettura pastorale della parabola del buon samaritano e sollecita la comunità diocesana a farsi prossima nei confronti di ogni uomo, soprattutto di chi è più debole e bisognoso.

“A partire dall’ascolto e interiorizzazione della Parola di Dio – spiega Mons. Mansi – proveremo a mutare il potere in servizio, l’avere in offerta, l’indifferenza in carità. Nel momento in cui si ascolta e si medita la Parola di Dio – prosegue il Vescovo – si diventa più attenti, vigili e sensibili alle necessità dei fratelli. La Parola di Dio è in grado di aprire i nostri occhi per permetterci di uscire dall’individualismo e favorire la condivisione e la solidarietà”.

Dopo aver soffermato nella prima serata, con l’intervento di don Luca Pedroli, Docente di Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università Gregoriana, la nostra attenzione sulle parabole della misericordia, nella seconda serata della Settimana Biblica volgeremo il nostro sguardo sulla comunità cristiana chiamata appunto a “farsi prossima”. Interverrà don Alexandro Gatti, Responsabile per la Regione Puglia, della comunità “Nuovi Orizzonti”, Associazione fondata da Chiara Amirante che ha l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale, realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi vive situazioni di grave difficoltà. Nella terza serata, con l’intervento di Nuria Calduch – Benages, Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico, focalizzeremo invece la nostra attenzione sullo sguardo compassionevole di Dio nell’AT e di Gesù nel NT. Se una comunità non sperimenta infatti la prossimità di Dio nella sua vita, quale parola di speranza o gesti di carità può pronunciare o vivere a favore di chi incontra lungo il cammino?

Le tre serate si terranno, con inizio alle ore 19.15, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo in via Sofia, 62 – Andria.

La Settimana Biblica si concluderà con lo spettacolo teatrale “Francesco di terra e di vento” che sarà presentato, sabato 7 e domenica 8 marzo con inizio alle ore 20.00, presso l’Oratorio S. Annibale Maria di Francia in via Alpi, 1 – Andria, dalla compagnia teatrale “Teatro Minimo” di Ardesio. Tre attori, qualche volta narratori, spesso personaggi reali e inventati, raccontano con toni leggeri, scherzosi ma delicati il Santo di Assisi come testimone esemplare dell’amore di Dio. Lo spettacolo, che avrà ingresso libero, è stato selezionato per SANTARCANGELO DEI TATRI 2002 ed è stato programmato in molte rassegne in tutta Italia. La suddetta compagnia teatrale ha concluso anche lo scorso anno la Settimana Biblica Diocesana portando in scena lo spettacolo “Parabole di un clown” e riscuotendo grande successo.

Programma

Lunedì 2 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo – Andria

“Le parabole della misericordia. I verbi del buon samaritano”;

Don Luca Pedroli

Docente di Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università Gregoriana

Martedì 3 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo – Andria

“La comunità cristiana chiamata a farsi prossima. Fragilità e gratuità in dialogo”;

Don Alexandro Gatti

Responsabile Regionale della comunità “Nuovi Orizzonti”

Mercoledì 4 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo – Andria

“Lo sguardo compassionevole di Dio nell’AT e di Gesù nel NT”.

Nuria Calduch – Benages

Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico

Sabato 7 e Domenica 8 marzo

Ore 20.00: Oratorio S. Annibale Maria di Francia – Andria

Spettacolo Teatrale “Francesco di terra e di vento”

Con Manuel Gregna, Manlio Casali, Giovanni Soldani

Collaborazione drammaturgica: Giulio Minuscoli

Regia: Umberto Zanoletti