Serie D Grumentum – Fidelis Andria 3-1. Rivivi il match testuale

Finita

36′ CAMBIO GRUMENTUM – Esce Catinali ed entra il Lobosco.

35′ CAMBIO FIDELIS – Esce Klepo dentro Stranges

33′ CAMBIO GRUMENTUM – Fuori Falco dentro De Stefano.

30′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Yeboah di testa sfiora il gol.

25′ CAMBIO GRUMENTUM – Fuori Potenza dentro Agresta.

21′ GRUMENTUM PERICOLOSO – In ripartenza spazio per Potenza che calcia da posizione defilata ma è bravissimo Tarolli a deviare in corner.

13′ DOPPIO CAMBIO ANDRIA – Fuori Gulic e Petruccelli ed al loro posto Sambou e Palazzo.

11′ GOL GRUMENTUM – E’ ancora Potenza a punire la difesa biancazzurra questa volta con un colpo di testa.

8′ DOPPIA AMMONIZIONE – Catinali finisce tra i cattivi per aver fermato fallosamente Petruccelli mentre D’Orsi prende il giallo per proteste.

CAMBIO ANDRIA – Fuori Zingaro, già ammonito, al suo posto in campo Nives

SEGUI IL PRIMO TEMPO LIVE

Finito il primo tempo dopo un minuto di recupero.

38′ FIDELIS VICINISSIMA AL PARI – Montemurro calcia dal limite è miracolosa la parata dell’estremo difensore di casa che si ripete sul tiro successivo di Gulic e poi Yeboah viene trattenuto in area ma per il direttore di gara non c’è penalty.

35′ AMMONIZIONE ANDRIA – Iannini finisce tra i cattivi.

35′ GOL GRUMENTUM – Catinali sigla il gol del vantaggio di casa ma in una azione molto discussa con Tarolli a terra dopo un contrasto di gioco con un attaccante di casa.

32′ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – D’Orsi su calcio d’angolo di Petruccelli colpisce di testa e Klepo viene anticipato per un soffio dal portiere di casa.

25′ GRUMENTUM AVANTI – E’ Falco ad avanzare palla al piede ed in area a calciare alto da buona posizione.

24′ PALO GRUMENTUM – Tiro di Catinali dal limite e palla che si stampa sul palo alla destra di Tarolli. Poi gioco fermo per fuorigioco.

18′ AMMONIZIONE ANDRIA – Zingaro ferma in ripartenza lo stesso Potenza ed è giallo per il difensore biancazzurro.

12′ GOL GRUMENTUM – E’ parità a Marsicovetere con una azione in velocità di Potenza abile a battere in uscita Tarolli.

5′ GOL FIDELIS – E’ Montemurro a siglare il gol del vantaggio per la Fidelis con un tiro al volo su di una corta respinta della difesa di casa. Gru-Fid 0-1.

Partiti