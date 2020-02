Grumentum indigesto per la Fidelis: a Marsicovetere è 3 a 1 per i padroni di casa

Dopo tre risultati utili consecutivi arriva una brutta battuta d’arresto per la Fidelis Andria che incassa una pesante sconfitta sia nella forma che nel risultato nello scontro diretto contro il Grumentum. A Marsicovetere i biancoazzurri soccombono 3-1 dopo una gara iniziata con il piglio giusto ma che man mano ha visto la squadra di Favarin sciogliersi come neve al sole per un risultato che complica sempre di più il cammino verso la salvezza. Il tecnico toscano conferma il collaudato 3-5-2: in difesa il trio composto da Klepo, D’Orsi e Forte, in mediana torna Iannini, gli esterni sono Zingaro e Nannola, in avanti Gulic al fianco di Yeboah. Mister Finamore si affida ad un prudente 4-4-2 con la coppia d’attacco composta da Potenza e Falco.

Dopo una prima fase di studio la Fidelis trova subito il vantaggio. E’ il 5’ minuto quando la difesa lucana rinvia corto, sulla palla si avventa Montemurro che al volo trafigge Russo proprio sotto il settore riservato ai tifosi andriesi in festa. La gioia dei biancoazzurri dura però appena sei minuti. Passaggio filtrante per Potenza che scatta in contropiede e supera Tarolli con un preciso rasoterra per l’immediato 1-1. Gara di nuovo in equilibrio e Fidelis che prova subito a reagire, ma ad andare vicino al gol sono nuovamente i padroni di casa al 24’ con il tiro dalla distanza di Catinali che coglie in pieno il palo. Un minuto più tardi ci prova Falco da buona posizione, ma la sua conclusione termina alta. Al 32’ si rivede l’Andria in avanti e sugli sviluppi di un corner, Klepo viene anticipato prima della conclusione a rete. Ma passano appena 2 minuti e il Grumentum trova il vantaggio. Tarolli respinge in uscita, nonostante lo scontro con un avversario, la sfera termina sui piedi di Catinali che a porta sguarnita firma il 2-1 tra le veementi proteste degli uomini di Favarin che chiedevano l’evidente fallo sull’estremo andriese. La reazione dell’Andria è rabbiosa. Al 31’ Montemurro dal limite colpisce il palo, Gulic sulla ribattuta esalta i riflessi di Russo. Si va al riposo con il Grumentum avanti 2-1.

Nella ripresa ci si attende un’Andria in proiezione offensiva invece sono i padroni di casa a dettare i ritmi e a trovare il tris al 55’. Cross dalla destra di Falco, Potenza salta più in alto di tutti e insacca alla sinistra di Tarolli che non può arrivarci. 3-1 e Favarin che prova a dare più verve all’attacco inserendo Sambou e Palazzo per Petruccelli e Gulic. Ma la sostanza cambia poco. Al 66’ Grumentum vicinissimo alla quarta rete ancora con Potenza che buca la difesa andriese, ma il suo tiro trova la risposta di Tarolli che devia in angolo. La Fidelis si rivede in avanti solo al 74’ con il colpo di testa di Yeboah su cross di Nives che termina di un soffio alto sopra la traversa. Nel finale i ritmi calano notevolmente e l’ultimo sussulto di marca andriese è un tiro cross di Sambou all’83’ che attraversa tutta l’area di rigore non trovando alcuna deviazione. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio che condanna la Fidelis alla 13^ sconfitta stagionale. La classifica per i biancoazzurri si fa sempre più critica e domenica al “Degli Ulivi” ci sarà un derby complicato contro il Fasano.