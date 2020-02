Mostra personale dell’artista Michele Riefolo al Museo Diocesano

Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria, ci sarà il vernissage della mostra personale dell’artista Michele Riefolo intitolata “Involution”. L’esposizione, aperta fino al 01 Marzo 2020, sarà visitabile gratuitamente durante i giorni e gli orari di apertura del Museo, ovvero dal martedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

La mostra è ispirata al percorso dell’uomo nella società attuale. Le opere raccontano come gli esseri umani di oggi siano il frutto di una rivoluzione che è stata raggiunta grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi materiali scoperti. Dai nuovi prodotti della tecnica l’uomo attinge per soddisfare i suoi bisogni quotidiani, generando con essi un rapporto di dipendenza così forte da cambiarne le abitudini in maniera pressoché irreversibile. In questa irreversibilità sta tutta la carica rivoluzionaria di questo fenomeno assolutamente inedito.

Tale rivoluzione caratterizzata dal rapporto sintetico di dipendenza dell’uomo con lo “strumento”, ha fatto venir meno le antiche e radicate intersezioni che l’uomo intratteneva con la terra e la natura, e che hanno accompagnato la stessa umanità sin dalle sue origini, con conseguenze forse ancora insondate.

Il visitatore potrà quindi avere la possibilità di effettuare un percorso ideale e riflessivo all’interno del Museo, mettendo in connessione le opere contemporanee dell’artista Riefolo e la collezione permanente del Museo.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a museodiocesano@diocesiandria.org, chiamare i numeri 334 1541661 e 0883 593382 o consultare la pagina Facebook Museo Diocesano “San Riccardo” Andria e il profilo Instagram @museodiocesanoandria.