Lavori Italgas, divieti al traffico su via Lissa e via Verdi sino al 28 febbraio

Causa lavori per conto della società Italgas viene istituita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di ferma e sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, su via Lissa, tratto compreso tra via Custoza e via Martiri di Belfiore, dal giorno 24 sino al giorno 28 febbraio.

Inoltre viene istituito il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, su via Verdi tratto compreso tra via Leoncavallo e il civico 70, e tratto compreso tra via Paganini e il civico 63 dal giorno 24 sino al 28 febbraio.