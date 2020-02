Atletica leggera, ad Ancona Francesco Fortunato è Campione Italiano nei 5000 metri di marcia

Grandi notizia per la Bat dai campionati italiani di atletica leggera indoor, in corso ad Ancona. L’atleta andriese Francesco Fortunato, all’esordio agonistico nel 2020, ha conquistato il quinto tricolore assoluto consecutivo nei 5000 metri di marcia indoor: è il traguardo ottenuto dall’andriese classe 1994 tesserato per le Fiamme Gialle, con il crono finale di 18’50”22.

Per Fortunato si tratta dell’ottavo titolo assoluto in carriera. Giornata da record anche per il 2003 Nicola Lomuscio (di Andria ma tesserato per l’Atletica Amatori Acquaviva), che ha migliorato con il suo 20’54”38 il primato italiano Allievi di tutti in tempi sui 5000 metri indoor, stabilito dal 1985 da Giovanni De Benedictis (20”57), uno dei marciatori più forti nella storia dell’atletica leggera.