Violento impatto tra due auto sulla SP231 Andria-Corato: 3 feriti, 2 sono gravi

Un grave incidente è avvenuto questa sera attorno alle 20.30 sulla SP231 nei pressi dello svincolo di via Corato ad Andria. Due auto, una Opel Astra e una Lancia Y, per cause ancora in fase d’accertamento si sono scontrate frontalmente.

L’impatto violentissimo ha causato il ferimento di tre persone, di cui due in gravi condizioni, e la distruzione di entrambe le autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i tre feriti in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso momentaneamente la strada al traffico e sta effettuando i rilievi del caso.